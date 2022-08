Doden en gewonden bij ongeval Zuidzijdsedijk

Er was beneden aan de Zuidzijdsedijk een grote buurtbarbecue aan de gang.

Een vrachtwagen, die door nog onbekende oorzaak van de dijk raakte, kwam daar midden in terecht.

De hulpdiensten waren er snel en zijn nog steeds in groten getale aanwezig.

Er zijn zeker twee doden gevallen en er zijn meerdere slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Er liggen op dit moment nog overleden slachtoffers onder de vrachtwagen. Het onderzoek is voorlopig nog bezig. De forensische opsporing ondersteunt daarbij. De vrachtwagen zal later in beslag genomen worden voor onderzoek.



De chauffeur is aangehouden en direct overbracht naar een politiebureau. Het gaat om een 46-jarige man uit Spanje. Hij is aangehouden vanwege betrokkenheid bij het incident. Zijn rol wordt onderzocht. Vooralsnog houden we alle scenario's over de toedracht open.

Er is opvang voor de mensen geregeld die erbij waren. Ook slachtofferhulp is ingeschakeld. Zij staan ook komende dagen nog klaar voor betrokkenen. We wensen iedereen die aanwezig was bij dit verschrikkelijke incident heel veel sterkte toe.