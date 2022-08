Automobilist rijdt tegen boom en raakt gewond

Rond 08.00 uur rukten de hulpdiensten uit voor het eenzijdige ongeval op de Ringbaan-Zuid. De brandweer bevrijdde de gewonde bestuurder. Met een ambulance werd het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Doordat door de aanrijding een deel van de boom afbrak en er verschillende puinstukken over de weg lagen, werd de weg tijdelijk afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Bij de man is bloed afgenomen om te kijken of er verdovende middelen of alcohol is gebruikt.