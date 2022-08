Inbrekers op bedrijventerrein op heterdaad betrapt

Het duo werd rond 22.30 uur waargenomen door het beveiligingssysteem van het bedrijf. Direct werd de politie ingeschakeld. Toen de agenten het terrein opliepen, zagen zij vrijwel direct een persoon die daar niet thuishoorde. De 19-jarige man kon direct worden aangehouden. Voor de zoektocht naar de andere man werd de politiehond ingezet. Die hond begon te blaffen bij een trailer. Hieronder had de man zich verscholen. Hij koos eieren voor zijn geld en gaf zich over voordat de hond werd losgelaten. Deze 27-jarige werd eveneens aangehouden. Beiden zitten vast voor verder onderzoek. De mannen hadden inbrekersgereedschap bij zich. Dit is in beslag genomen.