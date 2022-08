Twee fietsers gewond na aanrijding

Een fietser (34) uit Bergen op Zoom reed zondagochtend over de Hildernisse en in de tegenovergestelde richting kwam een groep wielrenners twee-aan-twee. Tijdens het passeren raakten ongelukkigerwijs de armen van een wielrenner (69) uit Roosendaal en de fietser elkaar. Beide fietsers vielen en door de val raakten zij gewond. De man uit Bergen op Zoom is met ernstig letsel naar een academisch ziekenhuis gebracht. De wielrenner ging met de ambulance naar een ziekenhuis. Omdat er geen verwijtbaar gedrag is geconstateerd, doet de politie verder geen onderzoek naar de toedracht.