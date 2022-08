Getuigenoproep zware mishandeling Sint Urbanusweg

Even later fietst het slachtoffer – gevolgd door de twee jongeren – in de richting van de Karbindersstraat / Sint Urbanusweg waar hij wordt mishandeld door twee personen. Het slachtoffer ligt momenteel met zware verwondingen in het ziekenhuis.

Heeft u iets gezien?

Mogelijk zijn deze twee jongeren betrokken bij dit incident. Of zijn ze niet betrokken en hebben ze informatie die ons kan helpen in het onderzoek. We roepen daarom deze jongeren op zich te melden bij ons.

Ook vragen we omstanders en buurtbewoners om informatie met ons te delen. Specifiek in de omgeving van de Sint Urbanusweg en Karbindersstraat. Naast deze oproep, vindt er een digitaal en fysiek buurtonderzoek plaats.

Deel informatie met ons

Heeft u die avond iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden – bijvoorbeeld van een deurbelcamera – die ons kunnen helpen in het onderzoek? Deel deze met ons. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Beelden kunnen met ons gedeeld worden via www.politie.nl/upload. Het registratienummer van deze zaak is 2022133321.