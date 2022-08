Overval op horecagelegenheid: getuigen gezocht

Zondagavond rond 22.55 uur kwamen twee onbekende mannen de horecagelegenheid binnen en bedreigden het aanwezige personeel met een steekvoorwerp. Na de overval vluchtte het tweetal weg in onbekende richting. De politie heeft een onderzoek ingesteld en komt graag in contact met mensen die mogelijk iets gezien hebben van de overval . Ook mensen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van het Beatrixplein afgelopen zondagavond tussen 22.45 en 23.10 uur, worden verzocht contact op te nemen met de recherche in Purmerend.

Van de twee overvallers is het volgende signalement bekend:

Dader 1:

- man met lichte huidskleur

- lengte: rond 1.90 m. lang

- spreekt goed Nederlands

- smal postuur

- hij was gekleed in een zwarte broek, zwarte hoodie en hij droeg een mondkapje en een zonnebril e had wit met zwarte sportschoenen aan

Dader 2

- man met lichte huidskleur

- lengte: rond de 1.85/1.90 m. lang

- smal postuur

- hij droeg een zwarte broek, donkere hoodie of vest met capuchon en een donkerkleurig mondkapje en een zwart zonnebril.

Heeft u informatie die de recherche kan helpen in dit onderzoek? Neemt u dan alstublieft contact op met de recherche in Purmerend via tel.nr. 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.

Liever anoniem melding doen? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

Zaaknummer is 2022178185