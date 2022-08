Pinpasdieven slaan toe bij bejaarde vrouw in Vlissingen

Een zorgmedewerker sloeg zondagmiddag 28 augustus 2022 alarm. Zij was op bezoek bij een cliënte en ontdekte dat een kistje was opengebroken. Daaruit was de bankpas gestolen. De bewoonster kon door haar medische gesteldheid niet goed vertellen wat er gebeurd was. Maar uit haar verhaal werd wel duidelijk dat er één of twee personen in de woning waren geweest, één van hen een vrouw had donkerblond haar in een staart. De politie heeft een aangifte opgenomen en stelt een nader onderzoek in.



Oproep

Heeft u zondagmiddag in de omgeving van de Jozes Israelslaan in Vlissingen de verdachte(n) mogelijk gezien of heeft u ook bezoek gehad van deze personen die zich mogelijk uitgeven voor bankmedewerkers. Bel dan met de politie via 0900-8844, het gaat om dossier nummer 2022229489.