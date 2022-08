Man gewond bij steekpartij in Zaandam

Zondagavond rond 22.45 raakte daarbij 42-jarige man ernstig gewond. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Uw hulp kunnen we daarbij goed gebruiken.

Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan alstublieft contact op met de politie.

Dat kan via 0900-8844. Wilt u een anonieme tip doorgeven dan kan via M. op 0800-7000, of via onderstaand tipformulier.

2022178202