Onderzoek naar dodelijk schietincident

Rond 11.30 uur kwam bij de politie een melding binnen dat er in de woning aan de Vierde Haren in ‘s-Hertogenbosch een man neergeschoten was. Toen de politie ter plaatse kwam bleek het 52-jarige slachtoffer te zijn overleden. Er werd direct een groot onderzoek opgestart in en om de woning. Daarbij kwam al vrij snel een verdachte in beeld.

Later op de dag vond een inval plaats door het arrestatieteam in de woning van de 56-jarige verdachte aan de Pastoor van den Boomstraat in Berlicum. Deze werd zwaargewond aangetroffen en overleed even later. Hij had zichzelf vermoedelijk van het leven beroofd. Ook in deze woning werd een onderzoek opgestart. Daarbij werd ook een vuurwapen in beslag genomen.

Onderzoek

Door de politie wordt uiteraard nog verder onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van de tragische gebeurtenissen. Ook vandaag nog zal er onderzoek worden gedaan in beide woningen. De overleden mannen zijn broers van elkaar. De aanleiding voor de incidenten ligt waarschijnlijk in een conflict tussen hen beiden. Daarover worden vanwege de privacy van alle betrokkenen geen verdere mededelingen gedaan. Het strafrechtelijke onderzoek wordt naar verwachting op korte termijn afgerond.