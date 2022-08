Politie treft mogelijk drugslab aan in Den Nul

Op dit moment wordt uitgebreid sporenonderzoek gedaan door Forensische Opsporing om te achterhalen of het echt om een drugslab gaat en zo ja, welke drugs er werd geproduceerd. Na het onderzoek zal de locatie worden ontmanteld door de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO).

Heb jij iets gehoord of gezien of andere informatie die ons kan helpen in ons onderzoek? Neem dan contact op via 0900 – 8844. Wil je anoniem blijven? Dat kan ook, via Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000.

Criminaliteit in het buitengebied

Criminelen willen geen pottenkijkers bij hun activiteiten. Daarom kiezen ze bij voorkeur voor afgelegen locaties voor een drugslab. Datzelfde buitengebied weten we met z’n allen bij mooi weer goed te vinden om er te wandelen of te fietsen. Al die ogen, oren en neuzen zijn van groot belang! Want onze veiligheid is iets van ons allemaal en om drugscriminelen te stoppen, is het noodzakelijk dat we met z’n allen een stap vooruit zetten. Zie of hoor je iets verdachts of ruik een verdachte chemische geur in het buitengebied? Meld het dan bij de politie. Wij nemen dit soort meldingen altijd serieus. De melding kan maar zo het ontbrekende puzzelstukje in een onderzoek zijn, waardoor we een drugslab op het spoor komen.

Locaties in het buitengebied zijn zo aantrekkelijk voor criminelen. Ook maken criminelen graag misbruik van kwetsbare ondernemers in zulke gebieden. Ze bieden hen bijvoorbeeld veel geld om gebruik te maken van hun erf, soms met de smoes dat het voor caravan- of goederenopslag is of dat ze willen helpen. Het snelle, contante geld kan aantrekkelijk zijn en voor sommigen onschuldig lijken, maar ondernemers nemen enorme risico’s als ze ingaan op een crimineel aanbod. De eigenaar van een terrein waar illegale activiteiten plaatsvinden, is namelijk medeplichtig en daardoor strafbaar. Bovendien kunnen ze te maken krijgen met intimidatie en geweld als ze niet meer willen meewerken aan het faciliteren van de criminele activiteiten.

NB: De gebruikte foto is ter illustratie