Politie onderzoekt twee autobranden

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de branden. Daarbij wordt rekening gehouden met brandstichting. De recherche onderzoekt uiteraard ook of er een verband is tussen deze branden.

We zijn op zoek naar getuigen of omwonenden die mogelijk beschikken over camerabeelden. Ook komen we graag met u in contact als u afgelopen nacht iets verdachts heeft gezien in de omgeving van de Cronjéstraat of de Dr. Schaepmanstraat.

Heeft u meer informatie over één of beide branden? Beschikt u mogelijk over camerabeelden? Deel deze informatie dan met de politie via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.

2022157437/2022157437