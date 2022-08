Politie zoekt getuigen van straatroof

Rond 13.45 uur werd de jongen op het treinstation aangesproken door twee jongens. Zij vroegen hem zijn eigendommen af te geven. Toen de jongen weigerde kreeg hij klappen, werd hij bedreigd met een mes en werden zijn eigendommen alsnog afgenomen. De twee daders vluchten vervolgens te voet in de richting van ’t Schip.

Het volgende signalement is bekend van de twee daders:

Jongen 1:

Rond de 1.85 meter lang

Licht getinte huidskleur

Kort zwart

Zwarte kleding

Jongen 2:

Rond de 1.85 meter lang

Donkere huidskleur

Lang kroeshaar en een baard en snor

Lederen jas, zwarte broek en zwarte pet

De politie doet onderzoek en zoekt getuigen. Heeft u tussen 13.30 uur en 14.00 uur in de buurt van het station iets gezien dat mogelijk te maken heeft met de straatroof? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Beelden kunt u direct uploaden via onderstaand tipformulier.

2022156964