Tweede man aangehouden voor beschietingen in Barendrecht

Twee keer beschoten

Maandagmiddag 25 juli rond 15.50 uur kreeg de politie melding van een mogelijke beschieting van een woning en veel stank- en rookoverlast. Als de collega’s bij de woning aankomen, treffen zij een kogelinslag aan in een ruit en blijkt er een deel van de gevel zwart te zijn geblakerd. Vermoedelijk is de woning in de nacht van zondag op maandag al belaagd. Er is toen een melding gedaan van harde knallen, maar de hulpdiensten troffen toen niets aan.

Uren later rond 01.15 uur wordt de wijk weer opgeschrikt door harde knallen. Er blijkt te zijn geschoten op dezelfde woning. Als de agenten aankomen bij de woning treffen zij meerdere kogelinslagen en hulzen. Ook hierbij is er niemand gewond geraakt, omdat er niemand meer in de woning verblijft.



Aanhouding

De recherche startte direct na de schietincidenten een onderzoek op. Zo voerden de Forensische Opsporing en het Team Explosieven Verkenning uitgebreid sporenonderzoek uit. Ook werden er camerabeelden uit de omgeving uitgekeken en werd er buurtonderzoek gedaan. Uit dit onderzoek kwamen al snel twee verdachten naar voren.

De aangehouden verdachte van afgelopen maandag zit in volledige beperking. De verdachte die al eerder was aangehouden is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft beslist dat de verdachte in vrijheid zijn proces mag afwachten. De officier van justitie is het niet eens met de beslissing en gaat in beroep.



Wees een held, voorkom geweld.

Daders van schietpartijen schuwen het gebruik van geweld niet. Daders van schietpartijen kunnen opnieuw toeslaan. Voorkom slachtoffers en help de straten veilig te houden, help ons de daders van schietpartijen aan te houden door informatie en beelden te delen als u deze heeft. Melden kan via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of op politie.nl of vertrouwelijk via het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Zij behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk. 088 - 661 77 34. U kunt ook anoniem melden via M. op 0800-7000.