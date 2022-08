Auto-inbreker getaserd na worsteling met agent

De politiemensen werden gewaarschuwd door een getuige die zag dat een man met een veiligheidshesje aan het raam van een geparkeerde auto in de Marconistraat kapot maakte. De getuige belde 112, meldde de verdachte situatie en gaf het signalement van de inbreker door. Agenten gingen direct op zoek, want de getuige meldde ook dat de inbreker was weggefietst.

Dankzij de goede omschrijving die de melder doorgaf, kregen de agenten de man al gauw in het oog. Een achtervolging startte en op het Knipplein werd de verdachte achterhaald. Er ontstond een worsteling tussen de inbreker en een agent. Doordat de taser werd ingezet kon de man even later in de boeien geslagen worden.

De agenten brachten de aangehouden verdachte over naar een politiecellencomplex. Daar wordt hij woensdag gehoord. Bij hem werden inbrekerswerktuigen aangetroffen. Die zijn in beslag genomen. In het cellencomplex heeft een GGD-arts de man onderzocht op verwondingen die wellicht door het gebruik van de taser waren ontstaan. De man liep geen noemenswaardig letsel op.