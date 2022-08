Auto rijdt door na aanrijding met voetganger

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Ze vertelde dat ze met haar gezicht tegen de voorruit van het voertuig kwam. Ze hoorde de ruit barsten. Ze kwam op de grond terecht en dacht aanvankelijk dat het wel meeviel. Ter plaatse werd geen politie gebeld. Ze ging naar de huisarts die direct een ambulance belde. In het ziekenhuis bleek dat zij een zware hersenschudding en diverse kneuzingen heeft. Ze herstelt in een revalidatie hotel



Oproep

De politie onderzoekt of er camerabeelden zijn en stelt een buurtonderzoek in. We spreken graag getuigen van het verkeersongeval en mensen die andere informatie hebben bijvoorbeeld over de auto met schade. Zij kunnen contact op nemen met de politie van het team Tilburg Centrum via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U kunt vermelden dat het om dossier 2022 203565 gaat.