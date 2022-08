Drie verdachten opgepakt voor brandstichting monumentale boom

Brandstichting

De brandstichting vond in de nachtelijke uren plaats. De brandstichting had lokaal grote impact en leverde grote verontwaardiging en verdriet op. De boom heeft een monumentale status vanwege zijn leeftijd en is onderdeel van stichting Wereldboom.

Onze recherche beet zich vast in de zaak en bestudeerde alle getuigenverklaringen en beschikbare aanwijzingen in het onderzoek. Daardoor kwamen al snel diverse verdachten in beeld.



Aanhoudingen

Vanochtend werden drie verdachten aangehouden. Het gaat om twee verdachten uit Eindhoven (16 en 18 jaar) en één 18-jarige verdachte uit Nuenen. Zij zitten vast en worden verhoord over hun rol en aandeel in deze zaak. Meerdere aanhoudingen in dit onderzoek sluiten wij niet uit.



Info of camerabeelden?

Er is al veel duidelijk over deze zaak. Toch blijft informatie welkom. Daarom roepen we iedereen die informatie en/of camerabeelden heeft over/van deze zaak én die dat nog niet met ons hebben gedeeld om dat alsnog te doen. Bel 0900- 8844. Liever anoniem? Dat kan ook door 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem) te bellen.