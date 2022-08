Politiebericht op Telegram in phishingonderzoek

De 20-jarige man wordt verdacht van het aanbieden van phishingpanels: kant-en-klare pakketten inclusief websites en domeinen waarmee het mogelijk is grote hoeveelheden phishingmails te sturen. Deze phishingpanels maken het op die manier voor anderen mogelijk om bijvoorbeeld betaalverzoekfraude te plegen. De 20-jarige man uit Rotterdam bood deze phishingpanels aan via Telegram. Een pseudokoop, de daaraan gerelateerde bitcoinbetalingen en de communicatie met de verkoper, wezen de politie in de richting van de betreffende verdachte.

Op 3 augustus is er op gerelateerde Telegramkanalen een boodschap vanuit de politie verspreid in de richting van potentiële (ver)kopers van phishingpanels: ‘Als je de volgende keer weer iets verhuurt of verkoopt, kan het zijn dat je dat aan ons als politie doet’. Hiermee wordt benadrukt dat je niet weet tegen wie je online praat. Het kan zomaar zijn dat de politie aan de andere kant zit en heimelijk verboden software aankoopt.

Lees hier meer over deze vorm van criminaliteit en uitleg over wat een phishingpanel is. Lees daar ook meer over wat u kunt doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van betaalverzoekfraude. Bent u toch slachtoffer geworden? Doe dan altijd aangifte.