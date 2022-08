Nederlands Team Internationale Misdrijven zoekt informatie over Nederlandse daders oorlogsmisdrijven IS tegen Yezidi

Het Team Internationale Misdrijven (TIM, vertaald: Team International Crimes) van de politie en het Openbaar Ministerie in Nederland probeert deze daders op te sporen en te vervolgen. De afgelopen jaren deden ze bijvoorbeeld onderzoek naar oorlogsmisdaden en andere internationale misdrijven in Rwanda, Afghanistan, Syrië, Liberia en Irak. Daders van oorlogsmisdaden, plegers van genocide en folteraars kregen in deze zaken een gevangenisstraf van een Nederlandse rechter.

Het TIM onderzoekt onder andere of en op welke manier er Nederlandse burgers betrokken zijn geweest bij de zeer ernstige misdrijven die vanaf augustus 2014 zijn gepleegd tegen Yezidi’s in Syrië en Irak. Op grote schaal zijn vanaf toen door personen die deelnamen aan de terreurorganisatie IS zeer ernstige misdrijven gepleegd tegen de Yezidi’s. Deze leden van IS voerden executies uit, dwongen Yezidi-kinderen om als kindsoldaat voor IS te strijden en maakten Yezidi-vrouwen en -meisjes tot (seks) slaaf. Ook IS-vrouwen speelden hier een rol bij. Honderden Nederlandse uitreizigers hebben zich sinds 2012 ibij terreurorganisatie IS aangesloten. Enkelen van hen spraken hierover in de media. Er zijn aanwijzingen dat ook Nederlandse uitreizigers betrokken zijn geweest bij het plegen van misdaden tegen mensen van de Yezidi-gemeenschap in Syrië en Irak.

Team Internationale Misdrijven wil graag in contact komen met personen (Yezidi’s) die meer informatie kunnen geven over de betrokkenheid van Nederlanders. Was u getuige van zulke oorlogsmisdaden, weet u wat de rol was van Nederlanders die zich destijd aansloten bij IS?

U kunt altijd contact opnemen. We bekijken dan wat we met uw informatie kunnen doen. We begrijpen dat het een grote stap kan zijn om contact op te nemen. We gaan hier zorgvuldig mee om en behandelen uw informatie en gegevens vertrouwelijk. Bekijk hieronder hoe u contact met ons opneemt.

Team Internationale Misdrijven

Postbus 100

3970 AC Driebergen

Telefoon: 088 6625743

E-mail: warcrimes@politie.nl