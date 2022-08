Steekincident Vlaardingen

Het is iets voor half 2 in de middag als het slachtoffer het bureau aan de Delftseveerweg in Vlaardingen binnen loopt. De man geeft aan te zijn gestoken in de Datheenstraat door een bekende. Voorafgaand aan het steken zou er onenigheid zijn geweest tussen de twee mannen. Het slachtoffer is uiteindelijk bij bewustzijn naar het ziekenhuis vervoerd voor behandeling aan zijn verwondingen.

Kort na het incident kon de 30-jarige verdachte worden aangehouden op de Stadionweg in Rotterdam.