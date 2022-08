Aanhouding na fraude met gestolen pinpas

Eerder deze avond belt een 67-jarige vrouw uit de gemeente Oostzaan de politie omdat zij is opgelicht. Een ‘bankmedewerker’ neemt eerder contact op met de vrouw en geeft aan dat zij slachtoffer is geworden van oplichting. De verdachte geeft aan dat zij haar pinpas, tablet en telefoon moet afgeven. Het slachtoffer geeft haar spullen mee. Een oplettend familielid speurt via haar telefoon een locatie van haar spullen op en geeft dit door aan de politie. De agenten startten direct een onderzoek en konden de verdachte nog op dezelfde avond aanhouden. Zij troffen alle vermiste goederen in een voertuig in Haarlem aan. De man is meegenomen naar het politiebureau en zit nog vast. De politie onderzoekt dit incident verder.

Hoe voorkomt u dat u- of uw ouders slachtoffer worden van deze vorm van oplichting?

Twijfelt u of u een oplichter aan de telefoon hebt? Ook bij lichte twijfel: verbreek de verbinding direct. Zoek zelf het juiste telefoonnummer van de bank. Bel en vraag of het klopt wat u is verteld en wat u werd gevraagd te doen. Lees hier meer over het voorkomen van bankhelpdesfraude.

Slachtoffer geworden?

Mocht u toch slachtoffer worden van oplichting, doe dan altijd aangifte bij de politie. Dit kan door een afspraak te maken via 0900-8844 of digitaal aangifte te doen via internet. Bel ook direct uw bank en volg de aanwijzingen van de bankmedewerker. Deel daarnaast uw verhaal. U hoeft u niet te schamen, u bent zeker niet de enige die dit overkomt. Zo kunt u helpen met voorkomen dat er nieuwe slachtoffers worden gemaakt.

2022178906/ 2022178823