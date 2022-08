Getuigen gezocht van woningoverval

Dinsdagochtend werd een 57-jarige bewoner in zijn woning overvallen door meerdere mannen. De overvallers bonden het slachtoffer vast en sloegen hem meerdere keren. Nadat zij goederen buit hadden gemaakt vertrokken de verdachten. Het slachtoffer werd voor behandeling van zijn letsel overgebracht naar het ziekenhuis en is ondertussen uit het ziekenhuis ontslagen.

De politie doet onderzoek naar het incident. Heeft u iets gezien in de vroege ochtend in de buurt van de Stadskwekerij dat verband kan houden met de overval? Neem contact op met de recherche via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Camerabeelden kunt u via onderstaand tipformulier uploaden.

2022179086