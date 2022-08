Man aangehouden voor woninginbraak

Rond 18.00 uur komt een melding binnen van een inbraak. De inbraak heeft tussen 13.00 en 16.45 uur plaatsgevonden. Het slachtoffer miste verschillende goederen. Een getuige kon een duidelijk signalement geven van de verdachte. Op basis van het signalement kon de politie later op de dag een man als verdachte aanhouden.

In het kader van het onderzoek is de politie op zoek naar mogelijke getuigen. Heeft u iets gezien of beschikt u over beelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn via een beveiligingscamera of een videodeurbel? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Melden verdachte situatie

Vaak dankzij oplettende getuigen kan de politie verdachten van een (poging) inbraak aanhouden. Bent u getuige van een verdachte situatie, ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren en is er direct hulp nodig? Meld dit bij de politie via 112. Probeer een locatie, signalement en andere bijzondere kenmerken van personen of kentekens van auto’s te onthouden en geef dit door aan de meldkamer. Als het niet dringend is kunt u informatie doorgeven via 0900-8844.

Doe altijd aangifte als er is ingebroken.

2022178725