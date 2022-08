Ziet u een verdacht persoon bij een pinautomaat? Bel 112!

In drie gevallen in eind augustus werd een slachtoffer telefonisch benaderd door een man die opgaf medewerker van een bank te zijn. In het telefoongesprek vertelde hij dat hij de bankpassen en pincode wilde controleren. Nadien kwam een zogenaamde koerier thuis om die pinpassen op te halen. Vervolgens werd door een verdachte frauduleus gepind, waarbij in totaal ruim 5000 euro is buitgemaakt.

De politie stelde op korte termijn een onderzoek in naar deze fraudes. Uit onderzoek bleek steeds dezelfde verdachte verantwoordelijk te zijn. Tevens werd een kenteken bekend waarmee de verdachte zich verplaatste. Naar aanleiding van deze informatie kon de verdachte, een 25-jarige inwoner van Amsterdam, worden aangehouden en is inmiddels in verzekering gesteld. Hij wordt donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. De politie zet het onderzoek voort.

De politie waarschuwt nogmaals iedereen dat een bank NOOIT zal vragen om een pinpas of een pincode. Zie ook https://www.politie.nl/informatie/hoe-gaat-de-oplichter-te-werk.html of https://www.veiligbankieren.nl/fraude/bank-aan-huis-oplichting/

En mocht u verdachte dingen zien, bijvoorbeeld als bij een pinmachine iemand vermomd staat te pinnen met capuchon, zonnebril en een mondkapje, bel gerust 112. Noteer vooral het kenteken van het voertuig waarmee de verdachte reist, kijk waar hij of zij heengaat. Zie ook https://www.politie.nl/informatie/in-welke-situaties-kan-ik-contact-opnemen-met-112.html

2022173738