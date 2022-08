Arrestatie na schieten met vuurwapen

De politie ontving dinsdagavond 30 augustus rond een melding dat in de Doctor Schaepmanlaan twee jongens met een gel blaster op voorbijgangers schoten. Een andere omstander reageerde hier vermoedelijk op door een met een echt vuurwapen in de lucht te schieten. De politie vond een huls en arresteerde de 30-jarige man. Het vuurwapen is niet teruggevonden. De voorbijgangers die door de jongens met gelballetjes werden beschoten, deden gisteravond geen aangifte. De twee nepwapens van de jongens zijn wel direct in beslag genomen voor vernietiging. Het hebben van een gel blaster is niet bij wet verboden, maar op de openbare weg schieten op voorbijgangers wel. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Behalve dat het een brandend en pijnlijke plek geeft, kunnen ook kwetsbare lichaamsdelen als ogen geraakt worden. Hiernaast kan de gel blaster worden aangezien voor een echt wapen, wat meldingen oplevert waar agenten met getrokken dienstwapen op af gaan. Als een nepwapen niet van een echt vuurwapen te onderscheiden is, handelen agenten alsof het om een echt vuurwapen gaat. In deze gevallen kan het voorkomen dat zij iemand onder schot nemen. Als een verdachte op zo’n moment niet luistert naar de instructies van de agent, lollig denkt te kunnen doen of een verkeerde beweging maakt, kan het gevolg zijn dat agenten schieten. Met alle gevolgen van dien.