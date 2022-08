Let op: nepberichten over energietoeslag

Controleren

Bij berichten over toeslagen is het altijd belangrijk om de informatie te controleren via de officiële website van de overheid: rijksoverheid.nl. In de meeste gemeenten is de energietoeslag automatisch geregeld, in sommige gemeenten moet je als aanvrager zelf met de gemeente bellen. Een digitale knop om de energietoeslag aan te vragen bestaat dus niet.

Je kunt ook zelf het adres van de website controleren of met de gemeente of overheid bellen om te checken of je recht hebt op energietoeslag.