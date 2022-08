Brand zendmast Amersfoort, politie zoekt getuigen

De brand werd rond 04:30 uur ‘s nachts gemeld bij de politie. De brandweer kon de brand snel blussen. De zendmast is daarna door de politie onderzocht. Het vermoeden bestaat dat de brand in de zendmast is aangestoken.

Het in brand steken van een zendmast is zorgelijk en onacceptabel. De eventuele impact van de uitval van een zendmast kan groot zijn. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daardoor voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Dat de politie de verdachte(n) opspoort is dan ook van groot belang.

Weet u meer over deze brandstichting?

Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900–8844. Belt u liever anoniem: 0800-7000. U kunt ook een onderstaand tipformulier invullen en daarbij beeldmateriaal uploaden. Ziet u een heterdaad verdachte situatie bij een zendmast, bel dan direct 112.