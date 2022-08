Getuigenoproep: fietser aangereden door vluchtende verdachte beschieting Witte de Withstraat

Getuigen gezocht

De recherche doet onderzoek naar de beschieting en komt graag in contact met mensen die mogelijk meer weten, bijvoorbeeld de aangereden fietser. Bent u dit? Of heeft u andere informatie/relevante camerabeelden? Neem dan contact op via 0900-8844. Via het tipformulier is het ook mogelijk beeldmateriaal ter beschikking te stellen aan de politie.