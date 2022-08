Voetganger zwaargewond, automobilist rijdt door

Het slachtoffer wilde rond 22.30 uur via het zebrapad de Neherkade oversteken. Terwijl hij daar liep, werd hij geschept door een donkere BMW die met hoge snelheid kwam aanrijden. De bestuurder stopte niet en reed met dezelfde hoge snelheid door in de richting van de Rijswijkseweg. De ambulance en het Mobiel Medisch Team kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met spoed vervoerd naar het ziekenhuis.

Op zoek naar donkere BMW met schade aan voorzijde

De politie onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen. Heeft u het ongeluk zien gebeuren of heeft u camerabeelden van de omgeving? De BMW heeft door de aanrijding schade opgelopen. Ziet u een BMW met schade aan de voorzijde? Neem ook dan contact op met de politie. U kunt contact opnemen via onderstaande actieknoppen.