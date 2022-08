Getuigen gezocht explosie Bilderdijkstraat

Agenten hoorden rond 01.45 uur een alarm afgaan in de omgeving van de Bilderdijkstraat en stelden hierop een onderzoek in. Vervolgens kwamen zij ter plaatse op de Bilderdijkstraat bij de boekenwinkel. De agenten zagen dat er glas op de grond lag, dat het raam aan de voorzijde kapot was en dat er lichte rook uit de winkel kwam.

Vervolgens hebben de agenten het plaats delict afgezet en de brievenbus van de winkel onderzocht. Het bleek dat er vermoedelijk illegaal vuurwerk in de winkel was ontploft. De aanleiding van het incident wordt nog onderzocht.