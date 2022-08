Politie houdt man aan voor steekpartij in Goes

Het slachtoffer, een 30-jarige man uit Rotterdam, werd zwaargewond aangetroffen op de Oude Zeedijk en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar. Na een zoekactie van meerdere agenten werd de verdachte rond 22.00 uur aangehouden. Forensische Opsporing deed ter plaatse technisch onderzoek. De recherche pakt de zaak verder op.