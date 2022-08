Getuigen gezocht na explosie Lutmastraat

Die ochtend kreeg de meldkamer om 05.38 uur meerdere meldingen van bewoners aan de Lutmastraat en omgeving dat er een enorme knal te horen was. Politieagenten gingen direct naar de locatie, waar zij aan de Lutmastraat onder meer een totaal vernielde voordeur van een woning aantroffen. Ook bleken meerdere ruiten van woningen te zijn gesneuveld. Ondanks dat meerdere bewoners de schrik van hun leven kregen, raakte niemand gewond. Er is direct een onderzoek opgestart om te achterhalen wat er is gebruikt om de explosie te veroorzaken. Ook vindt er sporen- en buurtonderzoek plaats en wordt gekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn. Het is op dit moment nog niet duidelijk om hoeveel verdachten het gaat. Rechercheurs spreken graag met getuigen die iets hebben gezien op de vroege ochtend van vrijdag 5 augustus. Ook beeldmateriaal is zeer welkom. Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844 onder vermelding van onderstaand registratienummer. Het is ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier. Anoniem melden, of beelden uploaden, kan via: meldmisdaadanoniem.nl.

2022163276