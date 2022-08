Man overleden na vechtpartij in café

Agenten kregen die vrijdagavond rond tien uur de melding binnen dat er bij het café een vechtpartij was geweest. Twee mannen die op dat moment in het café waren kregen binnen ruzie met elkaar, waarna die ruzie buiten verder ging. Er werd over en weer geslagen, tot op enig moment de 71-jarige man naar de grond werd geslagen. Terwijl de man op de grond lag ging de mishandeling verder. Hij raakte hierdoor zwaargewond aan zijn hoofd en verloor ook het bewustzijn. Het slachtoffer is diezelfde avond naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand verslechterde daar en op 1 augustus is de man aan zijn verwondingen overleden.

Onderzoek

De recherche is een onderzoek gestart naar de vechtpartij en het overlijden van de man. In dat onderzoek is op 4 augustus een 38-jarige man uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Hij was die avond ook in het café aanwezig. De man zit nu vast en wordt komende maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Getuigen

Voor het onderzoek zijn verklaringen van getuigen erg belangrijk. Heeft u nog niet met de politie gesproken, maar was u die avond in het cafe of heeft u wat gehoord over de vechtpartij, dan kan deze informatie het onderzoeksteam mogelijk verder helpen. Neemt u dan ook contact op met de recherche van district Rotterdam-Zuid en deel uw informatie. Dat kan ook anoniem.