De Vries Foundation: 250.000 euro tipgeld in zaak Soares

De 7-jarige Jaïr Soares verdween op 4 augustus 1995 tussen 17.15 en 18.00 uur vanaf het strand in Monster, bij de strandopgang Molenslag. Daarna is nooit meer iets van hem vernomen.

Tanja Groen

Stichting de Gouden Tip, onlangs hernoemd tot Peter R. de Vries Foundation, heeft in het afgelopen jaar 1 miljoen euro aan tipgeld uitgeloofd voor het thuisbrengen van de vermiste Tanja Groen. Tot 23 juni dit jaar maakte degene met de gouden tip aanspraak op dat miljoen. Die gouden tip in de verdwijningszaak van Tanja Groen is er vooralsnog niet gekomen en daarom gaat de stichting door. Men wil het geldbedrag dat door de vele donaties tot stand is gekomen, gebruiken voor andere cold cases. Later in dit jaar zullen er nog twee andere cold case zaken onder de aandacht worden gebracht.

Stichting grote droom Peter R. de Vries

Stichting de Gouden Tip was een droom van Peter R. de Vries. Een stichting bedoeld om cold cases op te lossen maar ook om nabestaanden en achterblijvers bij te staan. Twee weken na de lancering van de stichting volgde de aanslag op zijn leven waarna hij negen dagen later overleed.

Afspraken Cold Case Team met Foundation