Waarschuwingsschot en aanhouding na bedreiging met mes

De politie kreeg rond 14.20 uur een melding van een winkeldiefstal en mishandeling in winkelcentrum ’t Loo. De dader was ervandoor gegaan en tijdens zijn vlucht sloeg hij een vrouw neer en bedreigde een man met een mes.

De politie trof kort op de melding de verdachte op de van Aostastraat in de buurt bij het winkelcentrum. De man luisterde niet naar de aanwijzingen van de politie. Daarop werd een waarschuwingsschot door een politieagent gelost.

De verdachte werd vervolgens aangehouden en het mes dat in zijn bezit werd in beslag genomen. De mishandelde vrouw is voor behandeling van haar letsel naar het ziekenhuis gebracht.