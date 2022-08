Politie houdt verdachte aan na steekincident Willemsplein

Omstreeks 23.00 uur in de avond kreeg de politie een melding binnen van een vechtpartij op het Willemsplein tussen twee mannen. Agenten troffen daar beide personen aan en hebben meerdere getuigen gesproken. Toen het 55-jarige slachtoffer nagekeken werd in de ambulance bleek hij steekwonden te hebben. Hierop is de andere man, een 26-jarige man uit Rotterdam, aangehouden. Het slachtoffer is aanspreekbaar en is met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar het incident. Heeft u iets gezien of andere informatie die ons verder kan helpen met het onderzoek? Geef het dan door via de onderstaande opties. Ook camerabeelden van het incident zijn welkom.