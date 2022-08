Getuigen gezocht van dodelijk verkeersongeval

De hulpverleningsdiensten werden zaterdagavond ingeroepen nadat op de Helling een ernstig verkeersongeval had plaatsgevonden tussen een auto en fietsers. Een 45-jarige man uit de gemeente Dijk en Waard kwam hierbij te overlijden en meerdere mensen raakten gewond. De 31-jarige automobilist -afkomstig uit Heiloo- is door de politie aangehouden en ingesloten voor nader onderzoek.

Getuigen en camerabeelden gezocht

De politie is op zoek naar mensen die getuige zijn geweest en die nog niet met de politie hebben gesproken. Het team dat deze aanrijding in behandeling heeft, is op zoek naar dashcambeelden of overige camerabeelden van dit verkeersongeval.

* Heeft u een dashcam en reed u zaterdagavond tussen 19.25 uur en 19.35 uur in de omgeving van de Helling, dan wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de politie in Heerhugowaard, via tel.nr. 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.

* Bent u getuige geweest van deze aanrijding rond 19.30 uur en heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem dan a.u.b. contact op met de politie in Heerhugowaard via 0900-8844. Vermeld u er a.u.b. zaaknummer 2022160223 bij.

2022160223