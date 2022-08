Twee overleden personen aangetroffen in woning

Zaterdag trof de politie twee lichamen aan in een woning aan het Kramerplan in Zoetermeer. Het waren de lichamen van een vrouw en een man. Waarschijnlijk ligt er een incident binnen de relationele sfeer ten grondslag aan het incident waarbij deze twee slachtoffers zijn te betreuren.



De politie was aanwezig op dit adres, vanwege de aanrijding die eerder die middag had plaatsgevonden in Lekkerkerk op de N210. Hierbij was een man uit Zoetermeer om het leven gekomen. Deze man woonde in de woning aan het Kramerplan in Zoetermeer. Dat komt vooralsnog uit het rechercheonderzoek naar voren.



Er wordt rekening gehouden met diverse scenario’s. De politie doet grondig onderzoek en er is meer inzage nodig in wat zich heeft afgespeeld op zaterdag 6 augustus in Zoetermeer in de woning aan het Kramerplan.



Getuigenoproep



De politie wil graag spreken met mensen die iets gehoord of gezien hebben in de periode van vrijdag 5 augustus tot en met zaterdag 6 augustus. Hebt u tips of informatie die van belang kunnen zijn bij dit onderzoek? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Wilt u liever anoniem een melding doen? Bel dan met M. (Meld Misdaad Anoniem) via 0800-7000. Ook kunt u een tipformulier invullen.



(NB: uit oogpunt van piëteit is dit alle informatie die gedeeld wordt. Mochten er nog onverhoopt andere ontwikkelingen komende week naar voren komen, dan worden deze via de gebruikelijke kanalen bekend gemaakt).