Wapens van straat na melding oplettende burger

Op zaterdagavond kreeg de politie rond twaalf uur een melding van een oplettende voorbijganger dat er een man met een vuurwapen op zak zich ophield aan de Wolphaertsbocht. De man was niet alleen maar stond bij een auto waar nog een man als bijrijder in zat, en er bevond zich een groepje van drie mensen in hun buurt. Agenten die op de melding afgingen hebben alle vijf de personen die zich daar op dat moment bevonden aangehouden. Bij het fouilleren van de verdachten troffen zij bij de man die voldeed aan het signalement inderdaad een doorgeladen vuurwapen aan. In zijn zak had hij ook nog munitie zitten.

Verhoor

Alle vijf de verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau en zijn daar verhoord. Van vier personen kwam de recherche al snel tot de conclusie dat zij geen betrokkenheid hadden bij de zaak, anders dan dat ze zich allemaal tegelijk ophielden als groepje op dezelfde plek ten tijde van de aanhouding. Zij zijn daarom ook na een aantal uur weer in vrijheid gesteld.

Doorzoeking woning

Na overleg met de officier van justitie werd besloten dat er verder onderzoek gedaan moest worden in de woning van de man bij wie het vuurwapen was gevonden. Met behulp van Team Parate Eenheid is er daarom een doorzoeking verricht in zijn woning aan de Nozemanstraat in Rotterdam. In de woning van de verdachte zijn meer wapens gevonden, waaronder een ploertendoder en een mes.

Voorkomen vuurwapengeweld

Samen kunnen we vuurwapengeweld voorkomen. De politie doet er alles aan om verdachten van vuurwapengeweld op te sporen en vuurwapens van straat te halen. U kunt daar een bijdrage aan leveren door verdachte situaties te melden. Heeft u weet of vermoeden van een vuurwapen, meld het! Dat kan zowel via Meld Misdaad Anoniem, of via de opsporingstiplijn 0800-6070.