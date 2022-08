Getuigen gezocht van poging overval

Een medewerker van het casino wilde rond 02.10 uur het casino afsluiten toen geprobeerd werd hem te overmeesteren en het pand binnen te dringen. Twee donker geklede personen benaderden de medewerker, maar die wist hen van zich af te houden door te zwaaien met zijn tas. De twee mannen zijn weggerend via een nabij geleden pad, richting de Kapittelstraat.

Getuigenoproep

Politie was snel ter plaatse maar heeft niemand meer aangetroffen in de omgeving. Wij zijn daarom op zoek naar getuigen die mogelijk iets of iemand gezien hebben.

Verdachte 1 signalement:

- zwarte bivakmuts

- zwarte jas met capuchon

- zwarte joggingsbroek met blauwe bies (3 strepen)

- zwarte sportschoenen met witte zool (nike)

- zwarte schoudertas met witte accenten

- paars t-shirt

- donkergekleurde handschoenen

Verdachte 2 signalement:

- zwarte gewatteerde jas met witte ritsen

- zwarte joggingsbroek

- donkergrijze sportschoenen

- donkergekleurde handschoenen

Heeft u iets gezien? Meld dit dan bij ons via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Benoem voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022208214