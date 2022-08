Politie op zoek naar doorrijder na ongeval

De man kwam, vermoedelijk via de motorkap van de auto, hard op het wegdek terecht. De bestuurder van de auto zette even verderop zijn auto stil en kwam verhaal halen bij de fietser die hij zojuist had aangereden. Er ontstond een schermutseling tussen de twee betrokkenen. Omstanders voegden zich bij de luidruchtige woordenwisseling. De bestuurder liep vervolgens weer naar zijn auto en reed weg zonder zich verder om het slachtoffer te bekommeren of zijn gegevens achter te laten bij het slachtoffer.

De politie werd gebeld en agenten kwamen ter plaatse. De man vertelde wel veel pijn te hebben, maar hij had geen ambulance nodig. Hij is met de politie meegegaan om aangifte te doen tegen de automobilist van het verlaten van een plaats waar een ongeval was gebeurd.

Koppel in hoog model Volvo gezocht

De politie is op zoek naar getuigen van dit incident. Zij kunnen zich melden via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via Whatsapp (06-12207006). Mogelijk zijn er mensen die via hun dashcam beelden hebben gemaakt van de aanrijding, zij worden ook verzocht zich te melden.

De politie is verder op zoek naar twee specifieke getuigen. Dit was een koppel in een hoger model Volvo. Vermoedelijk hebben zij foto- of videomateriaal gemaakt van de schermutseling die volgde op de aanrijding. Herkent u zich in deze omschrijving, dan wil de politie graag in contact komen met u. Vermeld bij uw contact graag zaaknummer 2022-208616 voor een snelle informatieverwerking.