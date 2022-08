Voetganger gewond na aanrijding, veroorzaker rijdt door

Het slachtoffer betreft een 40-jarige Duitse vrouw. Zij raakte enige ogenblikken buiten bewustzijn na de aanrijding. Een ambulance is ter plaatse gekomen en heeft de vrouw naar het ziekenhuis overgebracht. Na behandeling mocht zij het ziekenhuis weer verlaten.

De veroorzaker van de aanrijding is doorgereden. Het gaat vermoedelijk om een zwarte personenauto met schade aan de rechtervoorzijde.

Op het moment van de aanrijding was het druk op de Brouwersdam, omdat mensen festival Beachboom verlieten. De politie hoopt dat mensen meer kunnen vertellen over het ongeval of over de weggereden zwarte auto en vraagt getuigen om zich te melden. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via WhatsApp (06-12207006). Geef bij contact graag zaaknummer 2022-208182 door. Uiteraard is de bestuurder van de zwarte auto ook meer dan welkom om zich bij de politie te melden.