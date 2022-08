Politie onderzoekt schietincident Boskoop

Buurtbewoners schrokken rond 3:42 uur wakker van meerdere schoten in de omgeving van de Windakker in Boskoop. Agenten troffen ter plaatse meerdere kogelinslagen aan bij een woning en zijn direct een sporenonderzoek gestart. Hierop zijn in de directe omgeving van de woning hulzen gevonden. De persoon die is aangehouden voor belemmering van het onderzoek is na een kort verblijf op het politiebureau heengezonden.

De politie zoekt dringend getuigen en camerabeelden

De politie doet onderzoek en komt hiervoor graag in contact met getuigen en mensen die camerabeelden hebben. Maakt u gebruik van een deurbelcamera of dashcam in de omgeving van de Windakker in Boskoop? Of heeft u meer informatie over het schietincident of de daders? Dan vragen wij u deze te delen via het tipformulier hieronder of te bellen met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u terecht bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.