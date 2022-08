Vermoedelijke inbreker aangehouden in Etten-Leur

Een beveiliger liep maandag 8 augustus omstreeks 01.50 uur zijn controleronde bij een bedrijfspand aan de Parallelweg. Hij zag twee mannen op het terrein lopen die daar niet thuis hoorden. Een van die mannen wist via een opening in het hekwerk te ontkomen. De bewaker hield de andere man tegen en waarschuwde de politie. Agenten hebben de verdachte vervolgens aangehouden.



Hij heeft vermoedelijk samen met de man die wist te ontkomen een gat in het hekwerk gemaakt en is daarna het terrein opgelopen. Er werden bij hem inbrekerswerktuigen aangetroffen zoals handschoenen en een zaklamp. De verdachte is al vaker aangehouden voor inbraken. Hij is vastgezet.