Politie start aanbesteding basis politievoertuig, ook elektrisch

Routeplan aanbesteding

De nieuwe voertuigen worden vanaf 1 januari 2025 opgenomen in het wagenpark. Eerst volgt een aanbestedingstraject en zal de politie op basis van de gunningscriteria een ranking maken van de aangeboden voertuigen. De leveranciers die op basis van deze ranking de beste voertuigen kunnen leveren, krijgen de opdracht (voorlopig) gegund. Politiemedewerkers die het voertuig nodig hebben in hun werk, zijn nauw betrokken bij deze aanbesteding. Zij hebben bijvoorbeeld geholpen bij het opstellen van het Programma van Eisen. Daarin staan de eigenschappen waaraan het voertuig moet voldoen. In een later stadium spelen onder andere rijtests - door politiemedewerkers die de auto straks gebruiken - een belangrijke rol.



Het aanbestedingsproces kent diverse stappen, hieronder een overzicht van de planning per fase in de Europese aanbesteding voor basis politievoertuigen op fossiele brandstof. De Europese aanbesteding emissieloze personenvoertuigen voor de basis politiezorg, wordt naar verwachting medio 2023 gepubliceerd.