Lokale samenwerking zorgt voor een geslaagde inzet; Amsterdam-West

Grimmige sfeer

Kort na de wedstrijd verzamelde zich enkele honderden personen op het Mercatorplein om de overwinning van Marokko te vieren. Na ongeveer een uur werd de sfeer grimmig. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken waardoor gevaarlijke situaties ontstonden. Van het feestvieren was geen sprake meer. Op basis van een noodbevel diende de aanwezigen vervolgens het plein te verlaten. Na enige tijd kon de Mobiele Eenheid (ME) het plein geweldloos ontruimen. Hierna keerde het normale straatbeeld weer terug.

Rondom Plein ’40-’45 en een gedeelte van Burgemeester de Vlugtlaan bleef het tot 22.00 uur druk op straat. Door oplettendheid van meerdere agenten is een scooter met daarin (zwaar) vuurwerk aangetroffen en een verdachte is daarbij aangehouden. Vervolgens is het normale straatbeeld ook daar weer teruggekeerd.

*foto Intervisual Studio