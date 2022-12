Twee jongens mishandeld en beroofd, politie zoekt getuigen

Op de Burgvlietkade werden de fietsende jongens eerst vanuit het park achtervolgd, waarna ze later werden klemgezet en gedwongen van hun fiets te stappen. De verdachten zeiden de jongens hun spullen uit hun zakken te halen. Toen zij weigerden, werden zij geslagen.

Signalement

Alle drie de verdachten zijn 13 of 14 jaar oud en rond de 1.60 meter lang. De jongens droegen donkere (sport)kleding. Verdachte 1 is licht getint, heeft een zilveren tand en donker krullend haar. Verdachte 2 heeft half lang krullend haar, een lichte snor en is licht getint. De derde verdachte is donker getint en heeft gemillimeterd haar.

Getuigen gezocht

Bent u getuige geweest van deze mishandeling en beroving of heeft u informatie wat dit onderzoek verder kan helpen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via 0800-7000.