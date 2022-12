Politie houdt fietsendief aan en hoopt meerdere zaken op te lossen

De man bleek tijdens zijn aanhouding in het bezit te zijn van een betonschaar, waarop hij ook is aangehouden voor het voorhanden hebben van inbrekerswerktuig. Tijdens de fouillering bleek dat de man ook een autosleutel bij zich had. Via die sleutel vonden agenten de bijbehorende auto, die op een adres in Rijen thuis bleek te horen. Het onderzoek verplaatste zich vervolgens naar dat adres, waar de verdachte vermoedelijk regelmatig verblijft. Daar troffen de agenten nog een elektrische fiets aan. Ook deze fiets bleek nabij winkelcentrum De Laverije te zijn gestolen, op zaterdag 26 november van dit jaar. De politie vermoedt dat de woensdag aangehouden verdachte ook deze fiets heeft gestolen.

In verzekering

De politie doet onderzoek naar deze en andere fietsendiefstallen in Rijen en zoekt onder andere naar camerabeelden waarop de diefstallen en verdachte(n) te zien zijn.

De 39-jarige verdachte is voor nader onderzoek en verhoor in verzekering gesteld. Dit betekent dat de politie de man langer mag vasthouden. Als iemand is aangehouden, heeft de politie maximaal 9 uur de tijd om de verdachte te verhoren. Als de politie meer tijd nodig heeft om het politieonderzoek af te ronden, kan een verdachte in verzekering worden gesteld. Hij of zij blijft dan maximaal 3 dagen vastzitten. Een inverzekeringstelling mag alleen als dat nodig is in het belang van het onderzoek. Dit mag maximaal 3 dagen duren en één keer worden verlengd. De (hulp)officier van justitie bepaalt hoe lang iemand in verzekering blijft.