Getuigen gezocht van straatroof Clarissenbolwerk

Vrijdagavond zaten vijf jongeren in het Clarissabolwerk op een bankje bij het water. Rond 23.55 uur werden de jongeren aangesproken door twee jongens. Eén van die jongens haalde een mes tevoorschijn en bedreigde één van de jongeren. Ze moesten allemaal hun eigendommen afgeven. Hier gaven de jongeren gehoor aan. Nadat de jongens de eigendommen in ontvangst namen vertrokken ze weer in de richting van de Molen van Piet.

Beide verdachten hebben een licht getinte huidskleur, droegen donkere kleding, waren ongeveer 1,70 meter lang en hadden een normaal postuur.

De politie is op zoek naar de verdachten. Heeft u iets gezien van het incident gezien of heeft u informatie die voor dit onderzoek belangrijk kan zijn? Neem contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2022258336