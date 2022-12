22-jarige man beroofd onder bedreiging van mes

Spijkenisse - In de nacht van vrijdag op zaterdag 10 december tussen 02.00-02.30 uur is een 22-jarige man uit Spijkenisse beroofd van enkele waardevolle eigendommen in de omgeving van het metrostation Spijkenisse centrum. Dit gebeurde onder bedreiging van een mes. De politie is op zoek naar de verdachte(n) en komt graag in contact met getuigen.