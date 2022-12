Aanhouding na uitslaande woningbrand Lage Zwaluwe

De bewoonster komt rond 19.15 uur met haar kind aan bij haar woning. In het, door haar afgesloten, huis ziet ze vanaf de buitenkant plots drie mannen in haar huis staan. Een van de mannen kent ze. Deze bekende was eerder die avond met twee andere vrienden bij haar op visite geweest, maar vertrokken toen de bewoonster weg moest. Bij het zien van de vrouw rennen twee van de drie mannen snel weg en verdwijnen. De andere man blijft in de woning staan.

Brand

Eenmaal in de woning ruikt de bewoonster een brandlucht. Niet veel later ziet ze dat de bovenverdieping in brand staat. Ze gaat met haar zoon naar buiten, waarna de hulpdiensten worden ingeschakeld. De achtergebleven man, die nog in de woning staat, wordt door een omstander naar buiten gebracht en vastgehouden. Inmiddels slaan er metershoge vlammen uit het dak van de woning. Meerdere brandweerkorpsen proberen vervolgens de vlammenzee te bestrijden. Nadat dit lukte, blijkt het huis verwoest. De politie houdt rekening met een verband tussen de brand en de woninginbraak door de drie mannen. De 42-jarige man is direct aangehouden en zit vast. Naar de andere twee mannen is de politie nog op zoek.